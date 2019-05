Emma Más tiene sed de revancha: "Que nos toque River en las tres competencias"

"Dame los tres, la final, cuartos y después Libertadores. La única manera de revertir esa final es demostrando que tenemos ganas de revancha. ¿Quién no quiere jugar el clásico? Si nos toca enfrentarlos, ojalá sea para nosotros. Vamos a dejar todo en la cancha", se animó el sanjuanino, que afirmó que quiere enfrentar al conjunto de Gallardo en la Copa Argentina, Copa de la Superliga y nuevamente en la Libertadores.





"Quieras o no, nos duele a todos. ¿A quién no le duele perder una final? Más contra River, pero no podemos quedarnos con ese partido. Nosotros ya dimos vuelta la página. Se sufrió, pero el fútbol tiene revancha, ojalá que dentro de poco nos volvamos a enfrentar. Lo mismo le pasa al hincha de River con el tema del descenso. Ellos piensan en la final y festejan la final. Nosotros tenemos que mirar para adelante, éste es un club muy grande que juega todo el tiempo finales y tiene torneos por ganar", comentó Mas.





El lateral festejó la Supercopa, se la dedicó a los hinchas Xeneizes y avisó que el plantel todavía tiene hambre de gloria: "Nos viene bien a todos esta copa. Esto le suma a la gente principalmente porque Boca no había ganado esta copa, entramos en la historia de Boca, nosotros, los dirigentes y el cuerpo técnico. La gente lo merece porque nos alienta siempre en todos lados, llena todas las canchas, se muere de frío, se moja, se muere de calor... Esta copa es para todos. Queremos seguir sumando títulos".





Además, el futbolista analizó el festejo y pasó de página rápidamente: "Si no hubiésemos ganado, se hubiese hablado demasiado de otra final que Boca perdió. Lo más importante es que se logró el objetivo. Lo merecimos ganar en los 90 minutos, pero teníamos la confianza de que lo íbamos a poder hacer en los penales. Nos dimos el gusto de festejarlo con la gente y con la familia, pero en el vestuario fue un poco más tranquilo y ya empezamos a pensar en el domingo y en lo que se viene".

