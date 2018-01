Emma Mas Tevez: el sanjuanino y el Apache fueron presentados en Boca

/// Por María Eugenia Vega

"Siempre que juega Boca es favorito. Cuando era chico miraba y sabía que siempre iba a ganar. Es especial, algo muy lindo que voy a disfrutar en cada partido y en la cancha si es que me toca. Sueño con salir campeón acá", lo dijo esta mañana Emmanuel Mas, cuando fue presentado oficialmente por el club xeneize junto al ídolo Carlitos Tevez. El sanjuanino fue parte de la mesa principal en la conferencia de prensa que ofreció Angelici para mostrar a los dos refuerzos que ha sumado el multicampeón.





Se lo vio contento al Emma, y entre tantas declaraciones confesó: "Lo que más me gusta de Boca es la intensidad con la que ataca. Volví a entrenar y se siente el cansancio por la exigencia". El sanjuanino que salió de las inferiores de San Martín y que tuvo hace muy poquitos días su paso por San Juan, para celebrar las Fiestas con su familia, volvió al país para quedarse, luego de haber estado un año en el Trabzonspor, del cual se despidió agradecido hace tres días, cuando confirmó su llegada a Boca. "Muchas gracias Trabzonspor por este año. Mi familia y yo estamos muy agradecidos por el cariño recibido", había tuiteado.





El originario verdinegro es el tercer sanjuanino en pisar la cancha de Boca para ser parte del club. También lo hicieron el Betito Naveda y Pepe Bravo, hace muchos años. Ahora, con la azul y oro puesta, el Emma agrega: "Todos sabemos lo que significa Boca a nivel mundial, no podía desaprovechar ésta chance. Sé que si hago bien las cosas dentro del campo de juego, me van a mirar de la Selección. Es otro sueño que tengo, jugar una Copa del Mundo".





El retorno de un ídolo

Muchos lo reclamaban y volvió. Carlitos Tevez se calzará la 32 y saldrá a la cancha con el ánimo de romperla. El Apache aseguró que es un número que quería usar y que está muy feliz de volver. Aunque deslizó un comentario que entristeció a más de uno: "No me queda mucho en el fútbol, pienso en disfrutar. Cuando me retire, voy a disfrutar de mis hijos. Hoy, voy a vivir con alegría esto que me toca". Así es como Tevez piensa en su presente en Boca. El crack aprovechó para hablar de los largos y duros meses que pasó antes de alejarse del club xeneize: "Fue un año y medio muy duro, pasaron muchas cosas. En China veía videos míos y decía: '¿Por qué no lo disfruté tanto en ese momento?'. Quería vivirlo con alegría".





Ahora, tiene un objetivo claro: "Volví a Boca para ganar la Libertadores", y con ese compromiso asumido ya suma varios entrenamientos como refuerzo para el equipo de Guillermo Barros Schelotto.





