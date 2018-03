El triste final de Unión: ganó en Mendoza, pero no le alcanzó y se bajó del Federal A

El Azul de Villa Krause terminó a puro llanto en la cancha de Gutiérrez pese a que lo derrotó por 1 a 0 en Mendoza. Es que los otros resultados no lo acompañaron. Los triunfos de San Lorenzo de Alem y Gimnasia de Entre Ríos le hicieron perder la categoría. Entonces, ambos equipos que se habían cruzado con el afán de ganar o ganar, se despidieron del Federal A la tarde del domingo.

Unión arrancó con el espíritu puesto en la ilusión de encontrar el milagro que le permita continuar en la categoría. El rawsino no quiere dejar el Federal A y con esa mentalidad llegó a la cancha de Gutiérrez, en la vecina provincia cuyana, para lograr su objetivo. Sin embargo, y aunque sacó ventaja minutos antes de terminar el encuentro, no contó con la ayuda de los otros dos cruces que se producían en diferentes canchas. Esos resultados no beneficiaron a ninguno de los dos equipos que se estaban midiendo en Mendoza.

El partido había sido parejo y tuvo situaciones de ambos equipos. A los 11' del primer tiempo, el local se acercó demasiado al arco y logró asustar al Azul. Una pelota pasó cerca, pero fue bloqueada por el defensor sanjuanino. Cinco minutos más tarde, otro aviso del local puso en alerta a los rawsinos que no lograban generar situaciones de peligro en el área. A los 31 minutos, recién pudieron asustar, pero no lograron anotar.





Fue recién en el segundo tiempo cuando, Gianfranco Ottaviani, a los 30 minutos apareció para tirarse de palomita al lado del palo y meterla en el ángulo del arco contrario. Fue un buen augurio para el Azul, pero los resultados que se daban en las otras canchas, que le otorgaban el triunfo a San Lorenzo de Alem y Gimnasia de Entre Ríos, terminaron con las esperanzas del conjunto sanjuanino.

: Luciano Silva, Osvaldo Alesci, Alexis Viscarra, Jesús Nievas, Lucas Díaz, Nicolás Davila, Alejandro Capurro, Bruno Costella, Agustín Sanfilippo, Joan Juncos y Nicolás Gatto. DT Víctor Milannesse.: Jonathan Criado, Ramiro Cisterna, Federico Allende, Cristian Villegas, Nicolás Córdoba, Roberto Martín, Emanuel Décimo, Emiliano Terzaghi, Hernán Muñoz, Emanuel Reynoso y Michel García. DTMiguel González.Estadio: GutierrezÁrbitro Jonathan Correa (Córdoba)