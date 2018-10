El sufrimiento del 10: "Maradona tiene que ponerse prótesis en las rodillas"

Familiares y allegados a Diego Armando Maradona están muy preocupados porque ya casi no puede caminar. Según se informó, al ex astro del fútbol mundial le cuesta mucho movilizarse de a pie a causa de una artrosis en las rodillas que no da tregua.



A Maradona se lo ve caminar muy lento, con evidente dificultad, en un video que se conoció en las últimas horas mientras recorre la cancha en compañía de Luis Islas, su ayudante de campo. Embed

Médicos que llevan adelante el tratamiento contra la artrosis le recomendaron no esforzar las rodillas, pero la pasión de Maradona es más fuerte y es común verlo participar de "picados" o bailar.

Maradona sufre de artritis. Una artritis muy avanzada, según le contó a Infobae el médico colombiano Germán Ochoa, que lo operó en 2004 y lo atendió nuevamente en junio de este año en Cali, antes del Mundial de Rusia 2018. El hombre que más conoce esas rodillas.

"A Diego lo conozco bien porque lo operé en 2004 de la rodilla izquierda a 27 días de su despedida del fútbol en la Bombonera. Y en junio, antes del Mundial, le hicimos un tratamiento básicamente para que pueda atravesar sus actividades en el Mundial de Rusia de la mejor manera posible. Sé muy bien el problema que tiene", empezó diciendo Ochoa, actual médico del club América de Cali y con pasado en la Selección Colombia.

El médico traumatólogo ortopedista y cirujano de rodilla explicó en detalle qué tiene Diego: "Maradona tiene una severa artrosis en sus dos rodillas y ya no tiene cartílagos. Los huesos tocan entre sí, el fémur con la tibia y el peroné. Es un problema grave porque le provoca mucho dolor, inflamación y dificultad para desplazarse".

La frase más fuerte de Ochoa fue la siguiente, cuando se refirió a qué necesita el actual entrenador de Dorados para mejorar su calidad de vida: "Maradona sabe que la solución es operarlo y ponerle prótesis en las dos rodillas. A corto o mediano plazo hay que tomar la decisión del reemplazo articular, pero el problema es que Diego es un paciente joven. Pero sus rodillas no tienen otra solución".