El segundo del Millo: River jugará un nuevo amistoso en Estados Unidos

River Plate disputará este viernes su segundo de amistoso de la pretemporada, esta vez ante Millonarios de Bogotá, en los Estados Unidos.





El partido se disputará en el estadio FAU, en la ciudad de Boca Ratón, desde las 21 hora argentina y con televisación de TyC Sports.





En principio, si bien el entrenador Marcelo Gallardo no lo confirmó, la alineación será la misma que viene de vencer 1 a 0 al Saprissa de costa Rica.





En ese sentido, los once serían: Germán Lux; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola, Milton Casco; Ignacio Fernández, Leonardo Ponzio, Ezequiel Palacios, Gonzalo Martínez; Ignacio Scocco y Lucas Pratto.





A la espera de Juan Fernando Quintero para que se sume a los trabajos tras haber disputado el Mundial con Colombia, River ya se entrena con Franco Armani y Enzo Pérez.





No obstante, los dos futbolistas que estuvieron con la Selección argentina en Rusia, no serán de la partida debido a que no tienen la condición física ideal ya que tuvieron muy pocos entrenamientos.





Luego de este encuentro, River disputará el último amistoso ante Independiente de Medellín, el lunes 16 y regresará un día después a la Argentina para pensar en su primer juego oficial de la temporada, ante Central Norte de Salta, el 22 de este mes, por la primera ronda de la Copa Argentina.





Sin grandes novedades en cuanto a los refuerzos, los movimientos en este libro de pases del "Millonarios" pasan por la inminente salida de Marcelo Larrondo e Iván Rossi.





Ambos futbolistas está cerca de pasar a préstamo por un año y con opción de compra a Huracán de Parque de Los Patricios.