El "Puchi" Ontiveros terminó el segundo tramo del Dakar en el puesto 58

"No sé si era la mejor decisión forzar tanto hoy porque no creo que haya ganado mucho tiempo. En cualquier caso, siempre es bueno ganar una etapa. Adelantar a los coches ha sido un reto bastante técnico, pero en la mayoría de los casos no rodaban a gran velocidad. Ahora bien, lo que sí nos hemos encontrado hoy es fesh-fesh, en el que se ocultaban piedras no siempre fáciles de sortear. A ratos ha sido peligroso pero en términos globales ha sido una etapa divertida", contó a la página oficial de la competencia.





En tanto el sanjuanino Alberto "Puchi" Ontiveros terminó la segunda etapa en el puesto 58. Seis lugares más a bajo que el día lunes. El piloto local recorrió los 553 kilómetros, que unió Pisco con San Juan de Marcona, en 4horas 41 minutos.