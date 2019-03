El proyecto educativo de Juan Sebastián Verón llegó a Dubai

-Fue difícil. Es un cambio de raíz. Es complejo hacer entender al técnico que se te deprime porque no tiene a los chicos a disposición. Los chicos quieren jugar, no se quieren quedar afuera. Y los que juegan quieren ganar y a veces no comprenden que los "mejores" no los pueden ayudar en la cancha. Hemos llegado a perder partidos 6 a 0 porque quedaban afuera chicos que no tenían buenas notas. Es entender que no pasa nada, que es un partido, y que el camino sigue.