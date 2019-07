El provocador mensaje de Medel en las redes tras su cruce con Messi

Gary Medel continúa con su provocación, luego del fuerte cruce con Lionel Messi en el encuentro por el tercer puesto entre Argentina y Chile por la Copa América de Brasil.









Promediando el primer tiempo, el futbolista chileno y el capitán argentino tuvieron una disputa verbal que terminó con ambos pecheándose y con el árbitro paraguayo Mario Díaz de Vivar aplicando para ambos la roja directa. Tras la discutida e insólita medida del juez, por el encontronazo cuando la pelota ya no estaba en juego, la autoridad paraguaya no concurrió a la Asistencia Arbitral por Video para corroborar si su decisión había sido acertada o no.





Esta expulsión generó un fuerte repudio de Lionel Messi, quien aseguró que se trató de una respuesta de la Conmebol a sus duros dichos tras la derrota ante Brasil en semifinales por el polémico arbitraje del ecuatoriano Roddy Zambrano y la no aplicación del discutido VAR que benefició al país anfitrión. Las jugadas controversiales dentro del área que podrían haber sido sancionadas como penales a favor de la Selección fueron la falta de Dani Alves sobre Sergio Agüero y topetazo de Arthur a Nicolás Otamendi.





Como protesta por el fallo, el capitán argentino no fue a la premiación e ignoró la medalla de bronce. Sus argumentos se basaron en "la corrupción" que se instaló en la Conmebol y los arbitrajes, ya que "estaba todo armado para que Brasil gane el torneo".





"Que hablen bien o mal, lo importante es que hablen de mí, aunque confieso que me gusta que hablen mal porque eso significa que las cosas me van muy bien", reza la cita que Gary Medel compartió en su historia de Instagram de Salvador Dalí.