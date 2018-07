El plan de la AFA para lograr que Pep Guardiola llegue a la Selección

Tres personas relacionadas con el mundo de AFA buscaron contactarlo o sondearon en su entorno en los últimos 14 días. La respuesta que recibieron los "emisarios" fue siempre la misma, o similar. "Yo voy a estar dispuesto a escuchar cuando sepa que no hay un técnico con contrato y trabajando".

Pues bien, ayer por la tarde, cuando la Asociación del Fútbol Argentino publicó el comunicado en el que oficializaban el acuerdo de desvinculación con Jorge Sampaoli, esa puerta entornada se abrió, al menos para la ilusión, para el ensayo. La entidad que rige el fútbol de nuestro país hará el intento por negociar con el español Pep Guardiola para que se transforme en el nuevo director técnico de la Selección.

Saben en la calle Viamonte que es difícil, que de la nómina de candidatos es el más complejo. Pero se entusiasman con algunas "señales" que, según entienden los directivos, pueden habilitar a una conversación seria con el coach que marcó una época en Barcelona y viene de ganar la Premier League con el Manchester City.

Guardiola, de 47 años, tiene como cláusula de salida del club inglés la posibilidad de analizar una oferta de una selección. Argentina y la Verdeamarela son dos destinos que lo tientan, aunque en su momento, en declaraciones a ESPN Brasil, había asegurado que "Brasil tiene que ser entrenado por un entrenador brasileño y Argentina tiene que ser entrenada por un entrenador argentino. La gente piensa que porque he ganado en Barcelona y soy muy bueno iré a Brasil. Brasil tiene muy buenos entrenadores. Tienen que ser entrenados por ellos".

La frase denota respeto hacia los directores técnicos nacidos en dos países muy futboleros, pero eso no implica que no sienta atracción por devolver a ambos países hacia su era de gloria. Argentina, por caso, no obtiene un título en Mayores desde 1993.

Guardiola tiene vínculo firmado con el City hasta mediados de 2021. Lleva dos desarrollando un proyecto que tiene como bandera al propio Pep y al estilo de juego que pregona. Para equiparar fuerzas, la AFA estaría dispuesta a ofertarle un vínculo por 12 millones de dólares por año; de los cuales seis aportaría la propia asociación y otros seis provendrían de sponsors interesados en formar parte del efecto Pep.

Bonus track: desde la cúpula dirigencial tienen el dato de que Guardiola, el técnico que más jugo logró sacarle al talento de Messi, representaría un anzuelo infalible para que la Pulga, de 31 años, continúe en la Selección... El operativo, apenas Sampaoli rubrique su salida en la escribanía designada para el acto, se pondría en marcha.

Mientras tanto, la nómina de candidatos detrás de Guardiola es más amplia. Diego Simeone, Mauricio Pochettino y Marcelo Gallardo, por cuestiones contractuales (todos tienen club con vínculo largo) y decisiones personales, no estarían dispuestos a aceptar el desafío de inmediato. Las opciones más "terrenales", ante este panorama, son Ricardo Gareca y Matías Almeyda.

Y está el sueño Pep. Que podría tener resistencia por parte de los directores técnicos argentinos, acostumbrados a conducir a la Selección, y al mismo tiempo generaría un gran golpe de efecto, por lo que representa Guardiola, por la cantidad de fanáticos que recogió su Barcelona, tal vez, el mejor equipo de fútbol del siglo XXI. ¿Podrá la AFA hacer realidad su osado plan?





