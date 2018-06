El Pipita sobre el bullying: "La gente espera que te vaya mal para festejar"

Gonzalo Higuaín se prepara para el Mundial. Será el tercero que juegue y sabe que puede ser su último. El delantero habló en exclusiva con TNT Sports y no dejó tema sin tocar: desde su reciente paternidad, pasando por las críticas y hasta sus compañeros en la cancha.

El Pipita destacó, antes que el fútbol, que "lo más importante que hay en la vida es la llegada de un hijo". Sobre su regreso a la Selección, afirmó que "en ningún momento dudé de venir si me convocaban" y agregó que "no estar citado me hizo cambiar el chip". Higuaín sabe que despierta tanto amor como odio en los hinchas. Sin embargo, avisó que está "muy bien de la cabeza" y restó importancia a las críticas: "el hablar para descalificar está muy instalado. La gente espera que te vaya mal para festejar, pero estoy feliz y orgulloso de la carrera que hice".

pipa.jpg

El goleador se mostró contento de estar nuevamente en una Copa del Mundo: "cuando era chico no me imaginaba que iba a jugar 3 Mundiales. Jugar una Copa del Mundo es lo máximo que le puede pasar a un jugador". Sobre las pruebas que está haciendo Sampaoli, fue consultado acerca de sus posibilidades ser titular y lanzó que "con el Kun puedo jugar tranquilamente".

Finalmente, Higuaín reconoció que lo "sorprendió la ovación de la gente en la Bombonera" y tuvo tiempo de referirse al cierre de su carrera. No descarta volver a la Argentina, aunque no está en sus planes por el momento. A continuación, la entrevista completa al Pipita:

