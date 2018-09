"The Worst" es el premio que organiza el diario deportivo Marca de España y los usuarios son los encargados de elegir a "peores del año" mientras la FIFA destaca a los mejores de la temporada con "The Best".









Sampaoli compartió la terna con Vicenzo Montela (Milan y Sevilla) y Frank De Boer (Crystal Palace). El argentino ganó por paliza y se llevó el 74% de los votos.