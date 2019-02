El Patón Bauza ya no es el técnico de Rosario Central

El técnico de Rosario Central, Edgardo Bauza, fue despedido del cargo por la dirigencia unas horas después de que el propio DT había dicho "Los dirigentes que hagan lo que quieran. Si me quieren echar, tengo un pasaje para Quito".





Tras la derrota con Lanús, y a poco más de dos meses de haber ganado la Copa Argentina, Bauza había afirmado el viernes a la noche que "por la continuidad" de su ciclo al frente del equipo "no hay problema", aventando así las versiones de un posible alejamiento del cargo.





Tras la derrota que el conjunto rosarino sufriera ante Lanús (0-2) por la vigésima fecha de la Superliga, el 'Patón' restó importancia a las expresiones que circulan por las redes sociales de la parcialidad 'canalla' cuestionando su tarea por los magros resultados del equipo.





"Por la continuidad del ciclo no hay problema. Es más, pese a la derrota me voy conforme con la actitud del equipo", sostuvo Bauza en rueda de prensa como para alejar las sospechas de su alejamiento, debido a que durante la semana le había manifestado a los dirigentes del club: "Cuando vea que esto no tiene salida me voy, no hace falta poner plazos".





Ante toda esta situación y a la versión que en un mediano plazo podría ser manager de Liga de Quito, al que dirigió en dos ciclos alcanzando dos títulos de la Serie A de Ecuador, una Copa Libertadores y una Recopa Sudamericana, un periodista ecuatoriano le consultó si le gustaría ir para Quito, a lo que Bauza con ironía y sonrisa mediante le respondió: "Si me das el pasaje mañana mismo me voy".





La magra campaña que viene mostrando Central en la Superliga, cuenta con nueve fechas sin ganar de visitante (6 derrotas y 3 empates), con un solo triunfo en tal condición en el actual campeonato (2da fecha, 1-0 a Talleres); le suma siete jornadas consecutivas sin victorias (4 derrotas y 3 empates), la última la registró con Estudiantes de La Plata (2-1) en Rosario por la 13ra fecha y acumula cuatro partidos en hilera sin convertir gol.

Por ello, el ex técnico de la selección argentina reconoció que "la falta de gol es lo que perjudica al equipo porque le pudimos empatar a Lanús, pero no se convirtió", a lo que agregó: "este sábado ya vamos a trabajar en Arroyo Seco para revertir esto".





Por último, Bauza indicó que irá "el martes a Santa Fe con otra formación muy diferente (a la que perdió con Lanús) para jugar con Sol de Mayo (de Viedma)", que milita en el Federal A, por el partido que se jugará en el estadio de Colón por 32avos de final de la Copa Argentina, de la que Rosario Central es el actual campeón.