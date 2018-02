El Muñeco se calentó: "Quiero creer que no hay nada raro"

Embed #SuperligaxFOX | Marcelo Gallardo se refirió a los errores arbitrales: "No puedo hacer un análisis futbolístico con todo lo que pasó". pic.twitter.com/a4N9lrDN8v — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 19 de febrero de 2018

Embed

Embed

Embed

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo consideró "creer que no hay nada raro" por el polémico arbitraje de Jorge Baliño en el empate 2 a 2 ante Godoy Cruz, por la 16ta. fecha de la Superliga."No voy a hacer análisis futbolístico, todo el mundo vio los horrores que pasaron en el partido y", dijo ofuscado Gallardo en la escueta conferencia de prensa brindada en el estadio Monumental."La sensación que me llevo es felicitar a mis jugadores por el esfuerzo porque haberlo empatado es como haber ganado por muchos goles, porquepor como estaban las cosas", sostuvo en obvia relación al arbitraje.Y fue más allá al señalar que no iba a "opinar del arbitraje. Y. Vine a la conferencia por respeto a ustedes pero estaba muy caliente, después me calmé ypero sin decir mucho más que esto", concluyó.