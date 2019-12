El mejor de todos: Lionel Messi ganó su sexto Balón de Oro

"Antes que nada quiero agradecer a los periodistas que me votaron y me hicieron merecedor de este premio. Como siempre, a mis compañeros del club y de la Selección, que me hicieron pasar un año, más allá de ganar o perder, muy lindo e increíble. Obviamente todos son parte de este reconocimiento", declaró Messi al recibir el Balón de Oro.