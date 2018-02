El lunes se presentará oficialmente a San Juan como sede de la Copa Davis

El equipo de Copa Davis de la Argentina recibirá a Chile el 6 y 7 de abril próximos por la serie de ascenso de la Zona Americana en la provincia de San Juan, que firmará un acuerdo con la Asociación Argentina de Tenis (AAT) el lunes próximo, según quedó confirmado este sábado.



En ese contexto, la AAT firmará el convenio en el cual quedará establecido que San Juan será la sede del partido eliminatorio ante los chilenos en el estadio Aldo Cantoni, con capacidad para 8.000 espectadores y en el que estará en juego una plaza para un Repechaje ante uno de los países perdedores en la ronda inicial del Grupo Mundial, que se llevará a cabo en septiembre.



El compromiso entre la AAT y el Gobierno de San Juan se rubricará el lunes próximo a las 18 en el piso 20 del hotel Emperador (Avenida del Libertador 420, Ciudad Autónoma de Buenos Aires).



El acto contará con la presencia del gobernador Sergio Uñac, del secretario de Deportes, Jorge Chica, del secretario de Deporte, Educación Física y Recreación de la Nación, Carlos Javier Mac Allister, del presidente de la AAT, Armando Cervone, y de los 'vices' primero y segundo, Daniel Fidalgo y Diego Gutiérrez, respectivamente.



Argentina, campeón de la Davis el 27 de noviembre de 2016 tras vencer a Croacia (3-2) en la final jugada en Zagreb, descendió de categoría en septiembre de 2017 luego de la derrota que sufrió en Astana ante el local Kazajistán (3-1), y comenzará a jugar en la Zona de ascenso americana en abril directamente en la segunda ronda.



Chile, por su parte, jugó la ronda inicial el 2 y 3 de febrero pasado y le ganó como local a Ecuador en Santiago por 3-1, esa victoria lo habilitó para jugar ante la Argentina.



El equipo albiceleste continúa con Daniel Orsanic como capitán (está en la función desde 2015) y según informó a Télam una fuente cercana al cuerpo técnico, la formación para recibir a los chilenos tiene confirmados a Diego Schwartzman y Guido Pella, y se espera que en las próximas semanas se sumen Federico Delbonis y Leonardo Mayer, más un quinto jugador que surgirá entre Nicolás Kicker, Máximo González y Guillermo Durán, estos dos últimos especialistas en dobles.



Argentina no contará con su máxima figura, el top ten Juan Martín Del Potro (9), quien avisó el año pasado que no volverá a jugar la Davis. Tampoco estarán el marplatense Horacio Zeballos por decisión propia, ni el bonaerense Carlos Berlocq, otro de los habituales convocados.



Chile, por su parte, tiene como mejor jugador a Nicolás Jarry, 93 del ranking mundial de la ATP, acompañado por Gonzalo Lama (404) y el doblista Hans Podlipnik Castillo, 43 del mundo en la especialidad.



En cuanto a la superficie que albergará la serie, según adelantó a Télam el capitán Orsanic en una charla informal en medio del Argentina Open, será dura pero no demasiado rápida, aunque los detalles recién se revelarán con precisión en la conferencia del lunes próximo.