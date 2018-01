El inigualable Messi llegó a los 1.000 goles

Embed

El futbolista Lionel Messi convirtió este domingo su gol número 1.000 en el partido en el que Barcelona venció al Levante por la Liga de España, bajo la mirada de la Selección argentina Jorge Sampaoli y según una insólita suma donde le cuentan hasta sus tantos en partidos a beneficio.Messi marcó el primer tanto del mencionado encuentro que se disputó en el Camp Nou y donde estuvo en la platea Sampaoli, acompañado por su ayudante de campo Sebastián Beccacece y del preparador físico Jorge Desio.Ese gol es el número 1.000 en la carrera del eximio futbolista ya que, según el periodista Ramón Min, responsable del sitio MessiStats, en noviembre de 2016 dio "por seguro" en diálogo conque Messi acumulaba 935 goles.Tras esa publicación, el astro argentino de 30 años hizo cuatro tantos más con la Selección argentina, tres en amistosos del Barcelona (frente al Al-Ahli en diciembre de 2016, y ante el Real Madrid y Chapecoense, antes del inicio de la presente temporada) y si a eso se le agregan los 58 oficiales que firmó con Barcelona hasta la actualidad se llega a los mil.El detalle de los 1.000 goles de Messi son: Oficiales con Barcelona: 527; En amistosos con el equipo de España: 34; en la Selección Mayor: 61, en la Sub 23: 2, en la Sub 20: 14; en Inferiores con Newell's y Barcelona: 339 y en partidos a beneficio: 23.Es más, siempre según el mismo Min, la cifra podría ser aún más grande si se contaran cinco goles con Grandoli, el club de su barrio, 18 en amistosos de Inferiores con Newell's, 24 en partidos preparatorios con las Juveniles del Barcelona, una conquista en Central Córdoba y 12 en su etapa a prueba en River.Pero como son datos "recogidos de varias fuentes, no registrados oficialmente" prefiere no integrarlos a su trabajo.En su momento, algo que significó alguna burla en redes sociales, se habló de los famosos 1000 goles del brasileño Pelé, al que habría llegado el 19 de noviembre de 1969, en un Santos-Vasco Da Gama.En su etapa profesional, el mito brasileño logró 767 goles profesionales, pero la estadística paralela marca que cerró su carrera con 1.284 goles, a los 37 años.Su caso también tuvo goles insólitos, como los 14 que festejó con la Selección del ejército de Brasil.