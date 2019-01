El hijo del Tata Brown habló de la enfermedad que aqueja al campeón de México '86

El estado de salud de José Luis Brown conmueve al mundo del fútbol: la semana pasada fue hospitalizado y el Instituto Médico Argentino de Rehabilitación informó en un parte que padece una "enfermedad neurodegenerativa que se agudizó en el último tiempo". Fue Juan Ignacio Brown, hijo del ex marcador central campeón del mundo en México 1986, el que reveló con detalles cuál es la patología que sufre su papá, en una entrevista con Cadena 3.

"Tiene una enfermedad de base que avanza y no se puede detener. En este tiempo avanzó más de lo esperado. Hace ocho o nueve años que viene peleando, se le diagnosticó una demencia senil con Alzheimer. Él, medicado, podía llevar una vida normal, pero es una enfermedad que en pacientes tan jóvenes como papá avanza mucho, y en este último semestre avanzó más de lo normal. Eso derivó en una internación", explicó el Tatita, también con pasado como futbolista y actualidad como entrenador (reemplazó a Ramón Díaz en el Al-Hilal).

"Esto empezó en el año 2009/2010 con que se olvidaba algunas cosas puntuales. El hecho más crítico fue hace tres años, en 2015: tuvo un episodio en el que estaba yendo a Rosario y se detuvo en el auto porque no sabía dónde estaba. Eso fue un alerta para nosotros. De ahí en adelante fue avanzar, y con medicación podía estar, pero le prohibieron manejar porque era peligroso para él y para los demás", narró el episodio que encendió las alarmas a nivel familiar.

"Ni los médicos esperaban este avance tan agudo. No quiero dar detalles que rozan lo triste y situaciones feas que no valen la pena contar porque no van a cambiar nada. Hoy el cuadro en el que lo vemos no es el mejor ni el ideal que todos quisiéramos", concluyó Juan Ignacio, quien agradeció el apoyo al Tata en sus redes sociales: "Por este medio quiero agradecer tantas muestras de afecto sin importar los colores de camiseta que nos han hecho llegar hacia mi Viejo, papá está mejor, pero aún tiene una larga pelea por delante, la cual, como fiel guerrero que es, no va a abandonar".

