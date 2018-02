El gol del sanjuanino Botta le permitió a San Lorenzo ser escolta de Boca

Embed

Sin brillar pero aprovechando la mayor jerarquía de sus futbolistas, San Lorenzo venció 1 a 0 a Newell´s en el "Nuevo Gasómetro" y quedó como único escolta de Boca, en un partido válido por la decimosexta fecha de la Superliga.El único gol lo convirtió Rubén Botta, a los 12 minutos del primer tiempo, con una volea de derecha, su pierna menos hábil, luego de una pelota que le bajó Fabricio Coloccini.En esa misma etapa, el árbitro Néstor Pitana no cobró un claro penal de Nicolás Navarro a Víctor Figueroa, a quien le dio un codazo cuando intentaba ganarle la posición, con la pelota en el aire.San Lorenzo no tuvo una buena actuación colectiva y no generó muchas situaciones, ante un adversario que manejó casi siempre el trámite del partido, aunque en varias ocasiones le faltó profundidad.San Lorenzo: Nicolás Navarro; Marcos Angeleri, Matías Caruzzo, Fabricio Coloccini, Paulo Díaz; Gabriel Gudiño, Robert Piris da Motta, Nahuel Barrios; Fernado Belluschi; Rubén Botta y Nicolás Blandi. DT: Claudio Biaggio.Newell´s: Luciano Pocrnjic; José San Román, Joaquín Varela, Fabricio Fontanini, Fernando Evangelista; Juan Ignacio Sills, Hernán Bernardello; Héctor Fértoli, Brian Sarmiento, Víctor Figueroa; Luis Leal. DT: Juan Manuel Llop.Goles: Botta 12' 1T (SL)Estadio: Pedro Bidegain (San Lorenzo).Árbitro: Néstor Pitana.