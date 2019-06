El fuerte descargo de Maradona tras las versiones sobre su estado de salud

Diego Maradona renunció a su cargo como entrenador de Dorados “por problemas de salud” y desde ese entonces se ha especulado con el estado del Diez.





Luego de que se hablara de “principio de Alzheimer y problemas neurológicos”, Maradona decidió publicar un video refiriéndose a su situación:





“Hola a todos los maradonianos, que hay muchos, cada vez más. Mienten, hablan de Alzheimer y no saben lo que hablan, es muy jodida esa palabra, alguien que tiene Alzheimer se muere y yo no me estoy muriendo”, arrancó el ex futbolista.





“Estos hijos de saben que la tiran para crear confusión y a mí la confusión no me va, esto es no saber hacer periodismo, es querer hacer el camino más corto. Yo gané el primer puesto jugando al fútbol”, cerró.