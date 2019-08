El enérgico discurso de Messi en Barcelona: recordó la eliminación ante el Liverpool

Como es habitual, el entrenador, Ernesto Valverde, y el capitán, Lionel Messi, tomaron el micrófono y se dirigieron hacia el público que una vez más colmó las gradas del estadio. Ambos optaron por un discurso esperanzador de cara a la nueva campaña que inicia en los próximos días.





El conjunto culé tiene la obligación, por historia y plantel, de pelear todos los torneos que dispute, pero en especial la Champions League. El certamen europeo se le niega al cuadro español desde 2015, cuando venció en la final 3 a 1 a la Juventus, y en la pasada temporada sufrió una humillante eliminación ante el Liverpool en la semifinal (3-0 y 0-4).





A eso apuntó Lionel Messi, cuando en un tono enérgico aseguró: "Qué difícil decir algo hoy después de la temporada pasada. Pero no me arrepiento de nada. Vuelvo a repetir lo mismo que dije la temporada pasada... confió en esta plantilla, en estos jugadores y en este cuerpo técnico. Y no tengo dudas que todos juntos vamos a volver a pelear por todos".





"La temporada pasada terminó siendo un poco amarga para todos por cómo se dio. Pero creo que tenemos que darle valor a la Liga que conseguimos, la octava en 11 años. Eso para cualquier club sería algo grandioso, para este también. Es algo muy importante lo que se hizo, quizá hoy no le damos el valor que se merece, pero de acá a unos años nos vamos a dar cuenta lo dificil quier fue hacer eso".





Ante los aplausos que descendían de las gradas del Camp Nou y el típico "Meeeessi, Meeeessi", el capitán insistió: "Como todos sabemos y todos queremos, este club siempre lucha por todo y este año no va a ser diferente. Estamos con ilusiones renovadas, muchas ganas y espero que ustedes lleguen de la misma manera. Viva el Barcelona y viva Cataluña".

