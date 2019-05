El ejemplar mensaje del DT de Aldosivi tras la goleada con River

El entrenador de Aldosivi de Mar del Plata, Gustavo Álvarez, pidió que la concluyente derrota 0-6 ante River Plate, resultado que representó la eliminación del Tiburón de la Copa de la Superliga, no sirva para empañar "lo que hicimos en la temporada" en Primera División.

"Lo único que pido es que esta derrota no empañe lo bueno que hicimos en la temporada", dijo el director técnico de la entidad marplatense, que fue vapuleada anoche en el estadio Monumental de Núñez.

"No me gusta las miradas en el piso con las que se retiraron los muchachos. No se lo merecen", sostuvo el DT, en relación a la desazón que exhibieron sus dirigidos, tras la dura caída en uno de los encuentros correspondientes a los octavos de final de la Copa de la Superliga.

Bajo el mando de Álvarez en la Superliga, Aldosivi desplegó una aceptable campaña con 33 puntos, producto de 9 triunfos, 6 empates y 10 derrotas. Marcó 21 goles y le convirtieron 24.