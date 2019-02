El dolor del padre de Emiliano Sala al enterarse que encontraron el avión

El último contacto de Horacio con la avanzada familiar en Guernsey se había dado el sábado por la tarde, en el umbral de que el buque contratado por la familia y el aportado por el gobierno británico comenzaran con la búsqueda submarina. "Me comunicó todos los días, pero como no tengo Whatsapp cuesta llamarlos. Me decían que pasaban los días y no había noticias de Emiliano ni del avión", comentó.