El clásico del Pueblo Viejo abrirá la 2ª fecha del Clausura de hockey

El Decano será local del Azul en un nuevo duelo de protagonistas. El último cruce fue hace un par de semanas en Brasil y el que festejó fue el CPC que ganó la semi del Sudamericano de Clubes. El duelo comenzará a las 21:45.





Los otros cuatro partidos del martes serán: Olimpia vs. Estudiantil; Lomas de Rivadavia vs. Aberastain; Media Agua vs. Unión y Colón vs. Richet.





El resto de la fecha se completará el miércoles, también desde las 21.45, con Sarmiento vs. Banco Hispano; Valenciano vs. SEC; UVT vs. B° Rivadavia y Caucetera vs. Huarpes. Bancaria cumplirá con fecha libre.





Posiciones zona Oro: SEC, Concepción y B° Rivadavia 3; Banco Hispano, Estudiantil, UVT y Social 1; Sarmiento, Valenciano y Olimpia 1.

Posiciones zona Plata: Lomas, Caucetera y Aberastain 3; Huarpes y Media Agua 1; Colón, Bancaria, Unión y Richet 0.