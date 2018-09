El Chiqui Tapia tiene a su DT preferido para reemplazar a Sampaoli

Más allá que la decisión estará recién a fin de año como temprano, la AFA tiene un triunvirato de candidatos para asumir al frente de la Selección argentina, con Mauricio Pochettino como el preferido, a pesar que seguro desista de la oferta.





Según supo NA de fuentes cercanas al presidente Claudio Tapia, el favorito de "Chiqui" es Mauricio Pochettino, aunque sus chances de asumir son remotas, por lo que las acciones de Gerardo Martino y Lionel Scaloni, en caso de hacer un buen interinato, comienzan a cotizar más alto.





¿Por qué Pochettino es casi imposible que llegue?

Más allá que tiene un contrato vigente que no es sencillo de romper, esta agencia supo de fuentes cercanas al DT que él no ve las condiciones ideales para asumir en la Selección argentina debido a que no sabe cuál es el proyecto que se pretende para volver a los primeros planos.

poche2.jpg

Con contrato en Tottenham hasta junio de 2023, en caso de que cambie de pensamiento y acepte negociar, Pochettino no se irá mal de su actual club y por eso AFA deberá llegar a un entendimiento con Daniel Levy.

El actual dueño de la institución inglesa es muy duro para negociar al punto tal que "espantó" al Real Madrid cuando quisieron contratar al argentino luego de la renuncia de Zinedine Zidane.