El Barcelona salió a responderle a Lionel Messi

La entrevista que Lionel Messi le concedió al diario Sport trajo repercusiones. Sobre todo una frase del 10 con relación a la gestión fallida para repatriar a Neymar. "No sé si el Barcelona hizo todo lo posible para traerlo", dijo Leo. Claro, esa declaración hizo ruido pero rápidamente, el Barsa salió a desactivar la bomba.





"La entrevista se infiere en la normalidad más absoluta en lo que es el capitán del Barça, no consideramos que haya una grieta. Creo que valora de forma interesante el presente del club. Si recortamos la frase produce equívoco, él dice que no lo sabe todo porque no estaba en la negociación y reconoce que el PSG lo puso muy difícil", explicó Josep Vives, vocero de la directiva.





El empleado del club agregó: "Sobre un futuro ya dijimos que seguiremos trabajando y cuando toque planificar el próximo curso ya lo valoraremos, no descartamos nada y tenemos posibilidades, pero una operación de estas características es complicada que se haga en el mercado invernal. No hay más que añadir y no nos sentimos presionados en este aspecto, tenemos en cuenta las opiniones, pero tenemos nuestra propia agenda".