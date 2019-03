El Atlético Madrid no le pierde pisada al Barcelona

Atlético de Madrid, dirigido por el argentino Diego Simeone, superó este sábado como local al Leganés por 1-0 por la fecha 27 de la Liga Española, y quedó a cuatro puntos del líder Barcelona, que juega como local frente al Rayo Vallecano.









El equipo "Colchonero" logró el tanto de la victoria a través de Saúl Ñíguez a los 5 minutos del segundo tiempo, luego de recoger un rebote de un penal que ejecutó y se lo atajó el arquero ucraniano Andriy Lunin.





En el equipo del "Cholo" Simeone jugó el argentino Angel Correa (ex San Lorenzo), mientras que en el Leganés ingresó en el segundo tiempo su compatriota Guido Carrillo (ex Estudiantes de La Plata).









En otro partido, Alavés y Eibar igualaron 1 a 1 en un clásico vasco.

El Alavés, que tuvo al argentino Jonathan Calleri (ex All Boys y Boca), anotó a través del japonés Takashi Inui, mientras que el Eibar, que contó con Gonzalo Escalante (ex Boca), marcó a través del catalán Marc Cardona.



El Barcelona es líder con 60 puntos, seguido por el Atlético de Madrid con 56 y más atrás el Real Madrid con 48.