El Atlético del Cholo visita al Arsenal en la semi de la Europa League

El Atlético de Madrid español, conducido por el argentino Diego Simeone, visitará este jueves (a las 16.05 de Argentina) al Arsenal inglés, que ya comienza a despedir a su entrenador, el francés Arsene Wenger, en el duelo de los dos máximos candidatos al título, por la semifinal de ida de la Europa Liga (ex Copa UEFA).La segunda competencia más importante del Viejo Continente se transformó en el objetivo de ambos equipos en un temporada poco exitosa.Los dirigidos por el "Cholo" Simeone marchan segundos en la Liga española, con chances casi nulas de arrebatarle el título al Barcelona, y quedaron eliminados de la Liga de Campeones en la fase de grupos, por lo cual, repetir los títulos que ya ganó en 2010 y 2012 sería una enorme alegría.Los "Colchoneros" no llegan en su mejor momento futbolístico en la temporada, ya que la seguidilla de partidos y un plantel relativamente corto parece estar "pasándole factura".Dentro de una racha irregular de resultados, los españoles solamente ganaron uno de los últimos seis choques fuera de casa (5-1 al Lokomotiv Moscú), empató 1-1 con el Real Madrid y perdió con Barcelona, Villarreal, Sporting de Lisboa y Real Sociedad.Para colmo, pese a que Simeone incorporó a ultima hora a la nómina que viajó a Londres al delantero Diego Costa, quien hace dos semanas no juega por una lesión en el isquiotibial de la pierna izquierda, es muy difícil que el goleador pueda jugar.Quien sí tiene grandes chances de estar en la formación titular es el rosarino Angel Correa, seguido por el DT Jorge Sampaoli para ir al Mundial de Rusia.Por su parte, Arsenal vive este encuentro de manera especial, ya que será el último partido europeo de su entrenador, el francés Wenger, en el Emirates Stadium, que a los 68 años informó que dejará la que fue su casa por las últimas 22 temporadas.Arsenal quedó prontamente eliminado en todas las copa locales y marcha en la sexta posición en la Premier League, ya sin chances de ingresar a la próxima Liga de Campeones. Por ese motivo ganar la Liga de Europa es su único camino hacia el máximo torneo continental.En el otro encuentro de las semifinales, Olympique Marsella, de Francia, recibirá a Salzburgo austriaco, en el tercer partido entre ambos en esta competición, puesto que ya se cruzaron en la fase de grupos.Los franceses y austríacos tienen ante sí una oportunidad única de meterse en la final de la Liga Europa, un poco ayudados por el sorteo, que puso del otro lado de la llave a los "pesos pesado".Marsella, que tendrá como titular al argentino Lucas Ocampos (ex River Plate) y Salzburgo no se habían enfrentado en un partido oficial hasta esta temporada, en la que compartieron el grupo I, en el cual los austríacos finalizaron primeros y los franceses segundos.El primer enfrentamiento, jugado en el Red Bull Arena, lo ganó Salzburgo por 1-0 con gol del israelí Munas Dabbur, mientras que en el Stade Vélodrome fue empate 0-0, en el único partido en que los franceses cedieron puntos jugando como locales en el certamen (ostenta 7 victorias y un empate).En su camino a la ronda de los cuatro mejores, Olympique dejó en el camino al Braga portugués, al Athletic Bilbao español y al Leipzig alemán, en tanto que los "Toros Rojos" superaron a la Real Sociedad española, el Borussia Dortmund germano y el Lazio italiano, sucesivamente.