El arrepentido: Zampedri le pidió disculpas a la gente de Central por su foto con la de River

Tras haber subido a una red social una foto de él y su familia con la camiseta de River festejando la eliminación a Boca de la Copa Libertadores, el delantero de Rosario Central Fernando Zampedri pidió disculpas públicamente, aunque quedó expuesto a una sanción económica por parte del club.





En una conferencia de prensa en la que se encargó de remarcar que él mismo había solicitado, afirmó: "Quiero pedir disculpas, subí una foto sin ánimos de agredir, ni generar problemas, es lo que menos quiero tener. Estaba contento, nunca había subido una foto con una camiseta. A los dos minutos me di cuenta (de) que me equivoqué. No quise molestar a nadie, fue un grave error".





El delantero hizo una publicación en Instagram en la que estaba con su esposa e hija, haciendo el número tres con sus dedos, en referencia al resultado de la final en Madrid entre River y Boca por la Copa Libertadores de 2018.









Más allá de que luego borró la publicación, la misma se viralizó en redes sociales y generó mucho malestar entre simpatizantes del club rosarino.





"No es solo por el momento, es una de las instituciones más grandes del país. Creo que Rosario es una ciudad muy futbolera, Central tiene hinchas que salieron a comentar la foto y son fanáticos, no se vive como en otro lado", indicó.





Zampedri agregó: "Conseguí el logro más importante de mi carrera acá (...) Nadie me va a sacar eso de mi cabeza". Sin embargo, reconoció: "Me siento mal, me equivoqué y lo tengo que asumir".





También le habló a la hinchada "canalla" diciendo: "Respeto la decisión del hincha que esté molesto y enojado conmigo porque la verdad que fue un error, nunca lo había hecho y me equivoqué, no se cómo manejar la situación, no me siento bien yo ni mi familia y le pido disculpas al hincha y a mi familia".





Con este escenario, la Comisión Directiva se reunirá este jueves y evalúa la posibilidad de aplicarle una sanción económica al delantero, que obtuviera la Copa Argentina en 2018 con Rosario Central.