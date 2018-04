El Ámerica de México no quiere vender su arquero a Boca

Si bien Agustín Rossi no tuvo errores garrafales que lo condenaran, trascendió que Boca Juniors buscará un arquero a mitad de año que le dé garantías para la próxima instancia de la Copa Libertadores si es que logra clasificarse.





En ese sentido, el apuntado es nuevamente Agustín Marchesín, aunque su salida del América de México no será sencilla. Según informaron a NA directivos del club azteca, el futbolista para ellos es "intransferible", por lo que no se vislumbra una operación simple para Boca.

Marchesín es una de las figuras de uno de los grandes de México, que ya hizo saber que no tiene intenciones de desprenderse de una de sus principales figuras. Es la tercera vez que el ex Lanús está en el radar del "xeneize", que no pudo ficharlo cuando estaba en Santos Laguna y el libro pasado, cuando ya tenía la camiseta del América. ¿Será ésta la vencida?