Edwin Cardona se despidió de Boca con un mensaje que alertó a los hinchas

El ciclo de Edwin Cardona en Boca se terminó hace algunas horas, cuando el club Pachuca de México confirmó la incorporación del mediocampista colombiano para la próxima temporada de la Liga de MX. El enganche, que supo vestir la 10 Xeneize, se despidió con una carta y un mensaje oculto en su cuenta de Instagram.





"Hoy mi ciclo con Boca llega a su final. Quiero darle las gracias a esta gran institución que me acogió durante este tiempo y donde crecí mucho como futbolista y como persona. Me quedo con el cariño de la gente, me quedo con la manera como se vive el futbol en BOCA, es algo indescriptible que sentí cada vez que entré en La Bombonera", escribió Cardona.





Entre partidos oficiales y amistosos, el colombiano disputó 53 partidos con la camiseta de Boca y metió 13 goles en un año y medio. El dueño de su pase era Monterrey, quien lo cedió al Xeneize y le puso una cláusula de compra de 7 millones de dólares. Sin embargo, en este momento de renovación la dirigencia del club argentino entendió que no estaban dispuestos a pagar semejante suma.





En el mismo posteo de Instagram, el colombiano dejó las puertas abiertas a volver en algún momento: "Los futbolistas somos personas que vamos cambiando de equipo y si bien somos profesionales de este lindo deporte, no puedo ocultar que dejo en este club un pedazo de mi corazón. Dejo grandes amigos y hermanos. Y no es un adiós si no un hasta luego".