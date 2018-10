Duelo de punteros en el inicio de la 6ª fecha del Clausura de hockey

El torneo Clausura de hockey sobre patines pondrá la punta en juego este martes con el cruce de dos de los tres líderes. Banco Hispano y Estudiantil se verán las caras desde las 21.45 con el duelo más atractivo de la jornada.

El equipo de calle Paula y el Albiverde tendrán un partido clave para el desarrollo del certamen. Restan sólo tres fechas y comenzarán a definirse los clasificados al San Juan 2018.

Los otros juegos del martes serán Media Agua vs. Richet, Caucetera vs. Lomas y Bancaria vs. Aberastain.

La fecha se completará el miércoles con: Valenciano vs. Concepción, UVT vs. Olimpia, Sarmiento vs. Social, Huarpes vs. Unión y B° Rivadavia vs. SEC. Quedará libre Colón Junior.

Posiciones:

Zona Oro: Estudiantil, Banco Hispano y Social 13; Concepción y UVT 7; SEC 6; Barrio Rivadavia 5; Valenciano y Olimpia 3; y Sarmiento 1.

Zona Plata: Caucetera 11; Richet 9; Media Agua 8; Lomas y Aberastain 6; Huarpes 5; Bancaria 4; Colón 3 y Unión 3.