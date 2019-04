Duelo de líderes: Bancaria y Olimpia abren la 9ª fecha del Apertura Oficial de hockey

El Torneo Apertura Oficial de hockey sobre patines masculino abrirá la 9ª fecha con un partidazo entre punteros. Bancaria y Olimpia, dos de los cuatro líderes del certamen, se verán las caras en uno de los adelantos del peleado certamen. Lomas, otro de los de arriba, también saldrá a escena mientras que el SEC jugará el viernes. Todos los duelos fueron programados para las 21.30.

Bancaria será local de Olimpia en el duelo más atractivo de la noche. Ambos mandan con 19 puntos y pelearán por seguir en lo más alto de la tabla. Lomas, otro de los punteros, será local del Sarmiento. El otro duelo prometedor lo animarán Banco Hispano y Estudiantil que son escoltas en la tabla.

Los otros dos partidos del martes serán Médano de Oro vs. Huarpes y Media Aguan ante Social en la cancha de este último.

El feriado del miércoles obligó a una modificar el cronograma que se completará el viernes, también desde las 21.30, con Aberastain vs. Caucetera, UVT vs. Valenciano, Concepción vs. B° Rivadavia, Richet vs. Unión y SEC vs. Colón.

Posiciones: Olimpia, Bancaria, SEC y Lomas 19; Valenciano, Banco Hispano y Estudiantil 18; Concepción 17; Social y B° Rivadavia 13; Richet y Caucetera 12; UVT 8; Aberastain 7; Unión y Médano de Oro 6; Sarmiento 4; Media Agua 3; Colón 1 y Huarpes 1.