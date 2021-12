Djokovic jugaría el Australian Open pese a no estar vacunado

La última novedad al respecto era que peligraba su presencia, ya que había confirmado que no jugará la ATP Cup en Sidney entre el 1 y 9 de enero, torneo de selecciones y antesala del Major australiano. Con este último giro, todo indica que el número uno del ranking ATP podrá ir en busca de su 21° título de Grand Slam: hasta ahora iguala el récord de 20 con Roger Federer y Rafael Nadal.

Las restricciones para jugar el Australian Open 2022

El gobierno australiano ha impuesto duras medidas para todos aquellos que quieran jugar el torneo y obliga a los tenistas a estar vacunados. El jefe del gobierno de Victoria, Daniel Andrews, dijo que "al virus no le importa la clasificación o cuantos Grand Slam has ganado. Es irrelevante".

Los tenistas que no estén vacunados contra el Covid-19 sufrirán restricciones si desean participar en la próxima edición del Abierto de Australia. "No creo que los tenistas sin vacunar logren un visado para entrar en Australia y, si lo lograran, probablemente tendrán que guardar una cuarentena de dos semanas, mientras los vacunados no pasarán un periodo de aislamiento", indicó Andrews.