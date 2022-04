Director nacional de Arbitraje reconoció que no fue penal de Banfield

"No le escapamos a la realidad. Por una cuestión de preservar a los árbitros y a la herramienta, en esta primera etapa no estamos mostrando todos los 'VAR output'. Estamos trabajando en un plan de comunicación que haremos a futuro. Interpretamos que no fue penal y como se está hablando mucho, damos nuestra postura", señaló el exárbitro.

Banfield superaba a River por 1 a 0 y a los cinco minutos del segundo tiempo, el VAR detectó una supuesta mano del defensor Franco Quinteros en su intento fallido de despejar la pelota con cabeza.

"El VAR identifica una situación errada y llama a (Pablo) Echavarría para que revise la situación y el árbitro no tomó la mejor decisión. Nos equivocamos, como cuando nos equivocábamos cuando no teníamos VAR. Hasta el partido con Banfield-River, hubo una fecha impecable, pero los errores con VAR, se multiplican por un millón", dijo Beligoy.

El director nacional del Arbitraje explicó que la situación "no tiene identidad de penal" porque el defensor saltó "en posición natural", y por ende, el movimiento de la mano "es natural".

El VAR, a cargo de Darío Herrera, convocó a Echavarría a revisar la jugada. El árbitro del partido, luego de unos minutos, convalidó el penal que Enzo Fernández transformó en gol para la remontada de River que se quedó con los tres puntos a través del tanto de Matías Suárez para el 2-1 final.

"Este error va a servir de ejemplo para lo que viene", cerró Beligoy.