Diego sin vueltas: "Con estos traidores no vuelvo más a la Selección"

El vínculo entre Diego Maradona y la Selección es algo que no se terminará más, independientemente de los momentos y las situaciones de unos y otros. Por eso, resulta inevitable saber si habrá un segundo ciclo del astro argentino al frente del combinado nacional. "Con estos traidores no vuelvo a la Selección", descartó "el diez" en una entrevista brindada a Infobae.

Más allá de eso, Maradona no perdió el tiempo y apuntó a la conducción de la AFA, con Chiqui Tapia como responsable principal: "En la Selección está toda esta manga de traidores y yo no vuelvo. Queríamos una AFA nueva y metimos a Tapia. Yo también soy culpable. Él me vino a pedir apoyo a La Candela y le dije que sí. Me dijo un montón de cosas y no hizo nada, no me llamó más. Eso es lo que más me jode y eso es traición. Y yo a los traidores los escupo en la cara", disparó.

Por último, Diego cargó contra Jorge Sampaoli, el ex técnico de la Selección, y recordó sus críticas antes de que asumiera en el cargo: "Yo pensaba este final cuando Sampaoli todavía dirigía en Sevilla. Ya sabía cómo se iban a dar las cartas y quién las iba a tener. No se puede adorar a un tipo sin saber", concluyó.