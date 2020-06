Diego Milito: "Me picó el bichito de ser presidente"

Desde hacía unos meses que por los pasillos del club resonaban los comentarios acerca de un deseo que empezó a alumbrarse en Diego Milito. Algo impensado hasta no hace mucho tiempo, pero que fue tomando fuerza en su cabeza como proyecto. Un día, el Príncipe decidió blanquear sus aspiraciones políticas.

"Reconozco que en los últimos tiempos me picó el bichito de ser presidente de Racing. No sé si éste es el momento, si será más adelante o no será nunca... No lo tengo claro. Se me despertó el bichito aunque no significa que vaya a serlo ni mucho menos", reconoció el secretario técnico de la Academia por primera vez. Lo hizo en declaraciones a Infobae.

Hubo un cambio notorio en la manera de sentir del ídolo del club. Como manager, más cerca de los dirigentes en la vida cotidiana, se le despertó un anhelo antes dormido sobre la posibilidad futura de conducir los destinos de la institución. "Antes era un no rotundo. Hoy, digamos, no es un no rotundo. Creo que se pueden hacer un montón de cosas desde ese lugar también. Veremos cómo sigue mi vida en Racing", agregó el ex delantero.

Campeón con Racing en 2001 y 2014, generó un cambio de paradigma con la instalación de un espíritu ganador en el club. Como jugador y también a cargo de la secretaría técnica, rol durante el cual el equipo fue campeón de la Superliga 2019. Ahora bien, ¿podría presentarse como candidato a presidente en las elecciones pautadas para fin de año? No.

Más allá de las dudas existentes sobre la realización de los comicios por la pandemia de coronavirus, hay dos puntos que le impedirían postularse. Además de no cumplir con el requisito de al menos ocho años de antigüedad como socio, hay otro punto del nuevo estatuto que se lo impide. Y establece lo siguiente: podrán ser candidatos al sillón quienes, de mínimo, no hayan sido empleados del club. Y los tiempos, efectivamente, no le dan.

EL CONFLICTO CON RICARDO CENTURIÓN

"Fue difícil. Porque tengo un cariño especial por Centu. Lo conozco como pibe. Sé cómo es... Yo siempre fui de la misma manera. Yo soy pro jugador. Muy cercano. Entiendo muchas situaciones porque he estado en ese lugar Algo que a veces me pone en ventaja y otras no tanto. Pero también hay que entender que uno tiene un rol y debe tomar decisiones. No hay pelea con él. No hubo pelea. Insisto: no tengo nada en contra de Centu. Al contrario. Tengo un gran cariño por él. Y él lo sabe. Pero después veremos qué es lo mejor para todas las partes".

EL RACING POSITIVO

"Yo amo el Racing Positivo porque creo mucho en las dinámicas. Trato siempre de ser positivo. Me aferro a eso. Es por donde hay que ir. De donde hay que agarrarse. Sin dudas. Tuvo mucho que ver el positivismo para ganar el partido que se le ganó a Independiente (con gol de Macelo Díaz) cuando Racing se había quedado con dos hombres menos). Obvio: después, es mérito exclusivo de los 9 jugadores que quedaron en cancha, que hicieron algo extraordinario que quedará para la historia. El de Díaz fue uno de los goles que más grité".

LA CALLE CON SU NOMBRE

"Me pareció una locura. De entrada me shockeó ver el cartel. Es un orgullo ver el Diego Milito ahí. Hoy pasan mis hijos. Y el día de mañana, si Dios quiere, pasarán mis nietos y lo verán. Nunca me saqué una foto abajo del cartel porque me da vergüenza. Sólo tengo la del día de la presentación. Pero me pasó algo lindo cuando vino Marco Materazzi, el año pasado. Con él jugamos en Inter. Fue a conocer el estadio y se sacó la foto con el cartel de la calle".

LO MÁS DURO QUE VIVIÓ EN RACING

"De todo. Nos pasó de llegar a un predio y que nos echaran porque Racing no había pagado. Hemos perdido muchos días de entrenamiento. Yo tengo la desgracia y la fortuna de conocer todos los predios de Buenos Aires gracias a Racing... El club no pagaba y nos íbamos a otro lado. Pasar la quiebra... Ir a jugar a Chile por una caldera para tener agua caliente...".

EL TÍTULO DE 2001

"Fue tocar el cielo con las manos. Sinceramente lo digo. Los que recorrimos el club de tan chiquitos, que lo queremos tanto, sentimos eso. Siempre lo hablábamos con Arano, y el Chanchi Estévez. Nosotros decíamos que salir campeón y ser pare del grupo que rompiera el maleficio para los chicos de Inferiores era lo máximo. Siempre fantaseábamos con esa idea. Cuando se dio fue algo soñado".

LOS DOS PARES DE BOTINES QUE LEREGALO A LICHA LOPEZ ANTES DE IRSE AL GENOA

"Siempre tuve una relación muy especial con él. Nos tocó en un momento ir a entrenarnos juntos. Licha estaba subiendo. Cuando empezó con nosotros, en ese momento, íbamos a una gira por Estados Unidos con Mostaza, en 2002. Y justo antes Lisandro se rompió el quinto metatarsiano y tenía una tristeza enorme por no viajar. Recuerdo que yo estaba cerca de él. Tenía la posibilidad de darle los botines y se los di para que los disfrutara".

EL CURSO DE ENTRENADOR

"Uno deja de jugar y tiene tiempo. Lo primero que se te ocurre es hacer el curso. Pero yo mismo m preguntaba: "¿Si me toca arrancar como entrenador, me quiero ir a dirigir afuera?". Y la primera respuesta fue "no". Al estar radicado en Buenos Aires con la familia, dije "no puedo pensar en ser DT". Siempre me tiró la gestión. Poder ayudar desde ese rol al club. No me tira para nada ser entrenador".

LA LLEGADA DE BECCACECE

"Siempre me gustó. Lo conozco. En 2015, cuando yo jugaba, con Víctor (Blanco) surgió su nombre y le dije que hablara con él porque porque me parecía un gran DT. Que iba tener futuro. Sebastián firmó con la U de Chile y no se dio. Pero siempre creí que iba a ser el entrenador que es. Lo noté con un gran compromiso. Una gran capacidad. Cuando estaba en Independiente era difícil acercarme. Después se dio la posibilidad y no dudé. Tenía ganas de de revancha. Se puedenhacer cosas importantes con él. Ganarle a Independiente fue un espaldarazo grande para todos. Pero no tuve ni tengo dudas de que Beccacece es el mejor entrenador que puede tener Racing".