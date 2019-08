Di María: "No sé cuánto saben de la vida, pero de fútbol no saben nada"

A través de las redes sociales, Ángel Di María publicó una emotiva carta en la que expresa el esfuerzo que hacen los jugadores de fútbol y el sentimiento que le genera estar adentro de la cancha.









La carta de Di María





¿Qué hiciste el Lunes? Fui a entrenar.

¿Qué hiciste el Martes? Fui a entrenar.

¿Qué hiciste el Miércoles? Fui a entrenar.

¿Qué hiciste el Jueves? Fui a entrenar.

¿Qué hiciste el Viernes? Fui a entrenar.

¿Hacemos algo el finde? No puedo, juego.





El entrenamiento terminó, parado con el bolso bajo el brazo uno se detiene un momento y se queda mirando la cancha, tierra, piedritas, pasto, el lugar donde jugamos. Esa tierra y esas piedritas donde alguna vez nos caímos y nos raspamos las rodillas, las caderas, los codos, las manos... Esa tierra y esas piedritas que nos quedaban adentro del botín y nos molestaba durante el partido... La tierra que hizo que ensuciemos toda la casa y escuchar a mamá decir: "Sacate los botines y las medias afuera y vas directo a la ducha"... ¿Qué es lo que nos da la fuerza cada año para arrancar un campeonato? Los domingos me gusta dormir te dicen todos... Es mejor el fútbol 5 te dicen tus amigos... No estamos nunca juntos te dice tu novia... Pensá en estudiar y trabajar te dicen tus parientes... Pensás por dentro y sonreís... ¿Qué saben ellos de que cosa significa el fútbol para vos... ¿Qué saben ellos de la tensión y los nervios que no te dejan dormir un día antes del partido? ¿Qué saben ellos de los partidos que jugaste lesionado o enfermo? ¿Qué saben ellos de lo que sentís cuando haces un gol y tus compañeros te abrazan desesperadamente? ¿Qué saben ellos de las veces que corriste el colectivo, o las últimas 5 cuadras para no llegar tarde al entrenamiento? ¿Qué saben ellos de lo profundo que respiras cuando el técnico está dando la citación? Qué saben ellos como es cagarse de calor en febrero haciendo la pretemporada mientras que tus amigos están de vacaciones y viven de joda? ¿Qué saben ellos lo que es reunirte TODOS los días con las personas que marcan tu vida: tus AMIGOS de las risas y llantos? ¿Qué saben de las lluvias que pasaste entrenando? Tierra, piedritas, pasto, 10 personas con vos, 11 del otro lado, una pelota, y un silbato largo y seco. Esta es nuestra vida, ¿qué saben ellos?





"Mucha gente dice que el fútbol no tiene nada que ver con la vida, no sé cuánto saben de la vida, PERO DE FÚTBOL, NO SABEN NADA!!"{{cmark}}