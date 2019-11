¡Desopilante! El video de Carlos Bianchi junto a su esposa, Margarita, que se volvió viral

Carlos Bianchi y su mujer Margarita revolucionaron las redes sociales con un videoclip de anuncio para la fiesta de los "140 años". El Virrey y su esposa cumplieron 70 y decidieron celebrarlo a lo grande. Así fue como actuaron y cantaron en un desopilante video que rápidamente se volvió viral.





"Ay, Carli, se acerca la fecha", comienza Margarita. "Y qué hacemos con los invitados", continúa Bianchi. Con una divertida parodia musical, aparecen fragmentos de "Yo no quiero media novia" de Palito Ortega, "Zapato roto" de Los Náufragos, "Será que no me amas", de Luis Miguel y un cierre particular de "Una cerveza" de Ráfaga, todos ellos interpretados de manera magistral por el Virrey y su esposa.