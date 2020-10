Desamparados y Peñarol conocerán su futuro en el Federal A

Este martes a las 19 se desarrollará la esperada reunión del Consejo Federal que determinará el futuro del Federal A. Todos los presidentes de la categoría darán el presente, vía Zoom, al encuentro virtual para tratar de llegar a un acuerdo con el formato de disputa del cierre de la temporada.

La mayoría de los clubes de la categoría aún no comenzaron con los entrenamientos porque primero quieren conocer su futuro. Desamparados y Peñarol forman parte de los que no iniciaron las prácticas. Los equipos sanjuaninos están lejos de la zona de clasificación y podrían quedar fuera de competencia. Es por ello que descartaron su vuelta al ruedo ante la chance de no tener acción hasta el próximo año.

Algunos clubes han presentado proyectos para buscarle una solución al cierre de la temporada 2019/20. Algunos apostaron por hexagonales, otros por octogonales y hasta decagonales para dirimir los ascensos a la Primera Nacional. Entre las opciones también aparece la chance de que todos los equipos de la categoría continúen participando.