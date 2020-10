Desamparados y Peñarol buscan entrenadores para la vuelta del Federal A

La vuelta del Torneo Federal A está cada vez más cerca y los dos equipos sanjuaninos que participan de la categoría comenzaron a prepararse para su regreso. Desamparados y Peñarol ya oficializaron su participación en el final de la temporada, pero deberán rearmarse con un presupuesto acotado.

El Puyutano ya confirmó que no tendrá a Nazareno Godoy en el banco de suplentes y está en la búsqueda de su reemplazo. Cristian Bove, ex DT del Bohemio, y Mauricio Del Cero, ex entrenador de Del Bono y Colón, son los que aparecen primero en la lista de candidatos para tomar las riendas del plantel.

Peñarol también atraviesa por la misma situación y busca cerrar la contratación de su cuerpo técnico. El Rulo Ricardo González sería el apuntado para ocupar el lugar de Cristian Bove que dejó el equipo en medio de la pandemia.

Desamparados y Peñarol continuarán en la zona Sur del torneo que también tiene a confirmada la participación de Villa Mitre, Sol de Mayo, Sansinena, Olimpo, Juventud Unida Universitario, Huracán Las Heras, Deportivo Maipú, Deportivo Madryn, Cipolletti y Camioneros. En las próximas horas llegaría la confirmación de Estudiantes de San Luis y Ferro de La Pampa aún duda de jugar lo que resta del certamen.

Hasta el momento Crucero del Norte es el único equipo que anunció que no jugará en el regreso de la categoría.