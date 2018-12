Desamparados conoció su fixture para la segunda fase del Federal A

El Consejo Federal definió el calendario de la Segunda fase del Federal A y Sportivo Desamparados ya tiene su calendario para seguir soñando con un ascenso a la B Nacional. El Puyutano debutará el 3 de febrero ante Deportivo Maipú en el Serpentario.

El Víbora sabía que iba a jugar cuatro partidos en casa y tres como visitante. La mala noticia es que esos tres partidos fuera de casa serán con largos traslados. Deberá viajar a Corrientes (1350km), Sarmiento (1300km) y Tucumán (840km).

Desamparados tendrá un arranque que puede ser vital para sus aspiraciones. El equipo sanjuanino jugará tres de las primeras cuatro fechas como local. Allí deberá sumar una buena cantidad de puntos para sus aspiraciones de clasificación.

Los dos primeros equipos de cada zona se meterán en el Pentagonal final y el quinto lugar será para el mejor de los terceros. Desamparados, que aún aguarda por la continuidad de Víctor Andrada como DT, buscará ser uno de esos cinco equipos que tendrán el camino más corto para llegar a la B Nacional.

Fixture de Desamparados:

1ª: (3/2) Desamparados vs. Dep. Maipú (Mza)

2ª: (10/2) Sarmiento (Resistencia) vs. Desamparados

3ª: (17/2) Desamparados vs. Chaco For Ever

4ª: (24/2) Desamparados vs. Estudiantes Río IV

5ª: (3/3) Boca Unidos (Corrientes) vs. Desamparados

6ª: (10/3) Desamparados vs. Huracán LH (Mza)

7ª: (17/3) San Jorge (Tucumán) vs. Desamparados