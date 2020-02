La desafiante frase de Carlos Tevez tras el triunfo de Boca

El Apache marcó su cuarto gol en cinco encuentros bajo el mando de Miguel Ángel Russo y no dudo en mostrar su alegría: “A pesar de que algunos me retiraron, hoy puedo hacer dos o tres partidos buenos”

La llegada de Miguel Ángel Russo al banco de suplentes de Boca revitalizó al equipo que pelea por conquistar la Superliga. Y uno de los más favorecidos fue Carlos Tevez, quien ya suma cuatro goles en los cinco partidos que acumula la nueva gestión. El capitán del equipo guió el camino en la victoria 3-0 sobre Godoy Cruz y no tuvo pelos en la lengua a la hora de declarar tras esta alegría.

"Agarré mucha confianza, la verdad que me siento muy cómodo. A pesar de que algunos me retiraron, hoy puedo hacer dos o tres partidos buenos. Eso me alegra muchísimo. La verdad que me siento muy cómodo. Con mis compañeros, con el grupo que se está armando, con el cuerpo técnico, con todo. La verdad que me siento muy cómodo, muy feliz”, disparó el Apache ante las cámaras de Fox Sports luego de la presentación correspondiente a la 21ª fecha del certamen.

El atacante de 36 años es el máximo artillero del Xeneize en esta Superliga con siete gritos, cuatro de ellos en estos primeros meses del 2020: marcó uno en el 2-1 sobre Talleres de Córdoba, gritó dos en la goleada 4-0 sobre Central Córdoba de Santiago del Estero y colaboró con uno en el 3-0 ante el Tomba. “Puede ser que esta sea mi mejor versión (desde su regreso al club). Me siento bien físicamente, muy confiado y ojalá siga así. Seguimos haciendo nuestro trabajo, ojalá llegue", declaró sobre la chance de alzar la corona del campeonato local.

“Nosotros jugamos. Ganamos que es lo más importante. Jugamos bien que es lo más importante. Hacia falta un partido así con nuestra gente porque con Independiente no jugamos bien y el partido anterior tampoco. Necesitábamos un partido así. En el primer tiempo la verdad que estuvimos muy bien; en el segundo la verdad que entramos un poco dormidos pero después nos pudimos acomodar y ganar el partido”, analizó el capitán de Boca.

El delantero reconoció que el equipo no había dejado una buena imagen en sus dos presentaciones previas en la Bombonera: “Más bien por nuestra gente. Lamentablemente no pudimos jugar bien en nuestra cancha, y hoy nos propusimos eso: jugar bien en nuestra cancha. No quedarnos con lo que pasó en Santiago del Estero, sino que seguir buscando el mejor Boca. Creo que eso es lo más importante”.

Tevez insistió con el buen rendimiento que mostró el equipo –"Estamos jugando muy bien. Hay que remarcarlo, no sólo ganamos, sino que jugamos bien y gustamos", aclaró.–, sino que además advirtió que el próximo penal tomará la responsabilidad a pesar de haber errado uno el fin de semana pasado contra Central Córdoba de Santiago del Estero: “Si había un penal lo agarraba yo, lo pateaba yo. Uno se tiene que hacer cargo de eso, de los penales”. Fuente: Infobae