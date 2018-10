Delpo se fracturó la rodilla y se pierde el resto de la temporada

El tenista argentino se fracturó la rótula de la pierna derecha y se perderá, por lo menos, lo que resta de la temporada.

"Es un momento muy difícil. Siento mucha tristeza, es un golpe duro que me deja sin fuerzas anímicamente. Se me hace muy difícil volver a estar en recuperación, no lo esperaba", dijo Delpo, quien utiliza una férula en la zona mientras sigue el reposo indicado por los médicos.





La lesión llega en un gran momento en la carrera de Delpo, quien actualmente ocupa el cuarto puesto en el ranking ATP y cuando soñaba con volver a meterse en el podio de los mejores. Sin embargo, en una jugada desafortunada, el sueño se desarmó a pedazos.

El argentino se tropezó cuando empataban 5-5 en el primer set contra Coric. Pese al dolor, se vendó la rodilla y siguió jugando. Hasta que el dolor fue insoportable y debió retirarse de la cancha.

Su posible fecha de regreso se conocerá en los próximos días, pero la Torre de Tandil ya sabe que le espera una larga recuperación.

(Fuente: TN)