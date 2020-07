Delfino jugará en Italia y se ilusiona con volver a la Selección

Carlos Delfino firmó contrato con Pesaro y seguirá “siendo jugador de básquet”, por lo que se ilusiona con estar en la Selección “de cualquier manera”, de cara a los Juegos Olímpicos de 2021.

“En la Selección me gustaría estar de cualquier manera. Los chicos ya no son tan chicos, la mayoría está en España y compitiendo a un gran nivel y, si Dios quiere, alguno pegara el salto a la NBA. Lo que se vive en la Selección es único”, expresó el santafesino de 37 años en una entrevista con TyC Sports.

Sobre su chance de estar en Tokio, dijo: “Ojalá. Yo soy soñador, pero lo de Tokio es un tiro larguísimo. Uno de los primeros que me mandó mensaje fue Sergio Hernández. Tal vez no sea más ese jugador que fui en 2013, pero me esfuerzo para seguir creciendo y tratar de volver a ser una mejor versión, pero está claro que físicamente no estoy en mi plenitud. Uno se prepara para el sueño y sueña en grande, y si me toca jugar un Juego Olímpico no me voy a negar. No le cierro las puertas”.

Por el momento, Delfino realiza “entrenamientos individuales”: “Me va a faltar básquet, pero no me asusta porque he estado mucho tiempo parado y tengo muchas ganas. Lo de la edad es solamente un número”.