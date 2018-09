Del Potro y su próximo rival en US Open: "Va a ser muy difícil"

Juan Martín del Potro le ganó el duelo a Fernando Verdasco por 7-5, 7-6 (6) y 6-3, y al final el mismo declaró, "Era difícil mantener su gran nivel, pero erró donde no tenía que errar y yo estuve concentrado para aprovecharlo. Fueron tres sets, pero muy peleados", y agregó, "Me lo puso difícil, era lo que esperaba. Al ser zurdo, me encontraba fácil mi revés y me hizo correr bastante".

Durante su duelo contra Verdasco, Del Potro reconoció que fue error suyo desconcentrarse y enojarse en el segundo set por un fan que gritó "out" y que él confundió con un aviso del juez de línea, "¿Viste dónde me gritaron? En medio de un break. Lo tenía al lado, no fue una chica, fue un tipo, gritó mala y yo pensé que la había cantado el juez de línea".

