Del Potro tiene día y horario para su estreno en el US Open 2018

Juan Martín Del Potro, ganador del US Open 2009, debutará en la noche del lunes en la versión 2018 de este Grand Slam, frente al estadounidense Donald Young , en el segundo turno de la sesión nocturna del renovadísimo estadio Louis Armstrong, cerca de las 22 de nuestro país. El certamen se transmite por ESPN.

Del Potro parte como tercer favorito y se enfrentará por primera vez con Young, que ingresó desde la clasificación.



Young tiene 29 años y llegó a ser el 38º del ranking hace seis temporadas, pero actualmente se ubica en el puesto 242º de la clasificación semanal de la ATP.





Lunes 27 de Agosto de 2018 – Main Draw



Partidos destacados





Stanislas Wawrinka vs Grigor Dimitrov (12 hs NY – 13 hs Argentina)

Rafael Nadal vs David Ferrer (21 hs NY – 22 hs Argentina)



Argentinos en acción



Guido Andreozzi vs Jack Sock (11 hs NY – 12 hs Argentina)

Carlos Berlocq vs Milos Raonic (11 hs NY – 12 hs Argentina)

Juan Martín del Potro vs Donald Young (21 hs NY – 22 hs Argentina)