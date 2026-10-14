Del 4-0 ante Chile al desafío con Italia: qué dijeron Bridge, Navarro y Mena

Los tres destacaron la evolución del equipo, las mejoras en el funcionamiento ofensivo y la importancia de sostener las buenas sensaciones antes del cruce con Italia, previsto para este jueves 15 de octubre, desde las 14.30.

La cobertura forma parte del seguimiento especial de Canal 8, que transmite los World Skate Games y acompaña a la Selección argentina con su producción y televisación desde Paraguay.

Facundo Bridge: “Tenemos que pensar en nosotros”

Autor de uno de los goles ante Chile, Facundo Bridge valoró la recuperación del seleccionado después del traspié en el debut, cuando cayó 2-1 frente a Francia. Luego del triunfo por 4-1 ante Angola, la goleada en el cierre de la fase de grupos le permitió al equipo afianzar su juego y llegar con mayor confianza a la instancia eliminatoria.

“Fue una victoria muy importante para nosotros. Queríamos seguir con lo del partido de ayer porque, después del debut que no fue el que quisimos, tenemos que agarrar sensaciones positivas y empezar a encontrarnos como equipo”, explicó.

El jugador también mencionó las dificultades que presenta la pista y la necesidad de seguir ajustando detalles. Sin embargo, destacó que Argentina consiguió respuestas positivas y valoró especialmente haber terminado el encuentro sin recibir goles.

“La pista no está fácil para patinar, así que eso también influye. Pero es importante agarrar sensaciones positivas, más confianza y seguir corrigiendo las cosas que hagan falta”, sostuvo.

Sobre Italia, el próximo rival, Bridge remarcó que se trata de un seleccionado de jerarquía al que Argentina conoce por los enfrentamientos recientes y por la experiencia compartida en las ligas europeas.

“Italia tiene un gran equipo, tiene jugadores de mucho nivel. Ya jugamos hace un par de días en el Cantoni y también nos conocemos de las ligas de Europa”, señaló.

De cara al cruce, el jugador insistió en que el equipo debe concentrarse en su propio rendimiento y avanzar sin anticiparse a las próximas instancias. “Tenemos que pensar en nosotros, seguir viendo qué podemos hacer mejor y qué mejorar”, afirmó. Y resumió su postura con una frase: “Hay que pensar día a día y paso a paso”.

Facundo Navarro: “La idea es darle ese dinamismo y esa peligrosidad que nos caracteriza”

Facundo Navarro fue el encargado de abrir el marcador frente a Chile. Para el delantero, la goleada reflejó el trabajo que el plantel venía realizando durante las últimas semanas, especialmente en ataque, y también la continuidad de la mejora defensiva que había comenzado a verse en el partido anterior.

“El partido que nos planteamos hacer hoy lo hicimos y afianzamos lo que veníamos buscando en ataque, que era lo que habíamos trabajado todo este mes. En defensa ya lo veníamos haciendo desde ayer”, analizó.

Navarro destacó que la efectividad ofensiva fue clave para recuperar confianza y encontrar mayor fluidez en el juego. El equipo pudo convertir sus oportunidades y mostrar una versión más cercana a la que pretende sostener durante el Mundial.

“Eso nos da confianza a todos, que se nos abra el arco y no solo eso, sino que nos salga lo que hemos venido trabajando y lo que venimos planteando”, expresó.

El objetivo, según explicó, es recuperar el ritmo y la capacidad de generar peligro que caracterizan al seleccionado. Con ese funcionamiento como referencia, Argentina se prepara para un compromiso exigente ante Italia.

“Es un rival muy duro, los conocemos bastante bien y desde que salimos de bañarnos ya empezamos a pensar en ellos y a prepararnos para jugar”, afirmó.

El jugador también se refirió al desgaste físico que implica disputar partidos con poco tiempo de recuperación, aunque señaló que el plantel está acostumbrado a esa dinámica en competencias internacionales. “Al desgaste en competencias como estas ya estamos acostumbrados y tenemos que jugar con eso”, sostuvo.

Ezequiel Mena: “Da confianza y salió un lindo gol”

Ezequiel Mena también fue protagonista de la goleada. El jugador marcó el tercer tanto argentino en el primer tiempo, después de recuperar la bocha en mitad de cancha, avanzar hacia el arco chileno y definir por encima de la salida del arquero Carlos Paneque.

Tras el encuentro, valoró tanto el resultado como la evolución colectiva que mostró el equipo respecto de sus primeras presentaciones. Para Mena, Argentina dio un paso adelante en su funcionamiento ofensivo y comenzó a encontrar mejores sensaciones.

“Primero, muy contentos con la victoria del equipo. Creo que dimos un paso adelante ya de lo que habíamos hecho ayer contra Angola. Creo que ayer dimos la cara después del traspié contra Francia y hoy en la parte ofensiva ya empezaron a salir cosas buenas, individualidades, empezamos a encontrar mejores sensaciones”, expresó ante el micrófono de Canal 8.

Su gol tuvo, además, un significado personal. Mena no había podido convertir en sus dos primeros partidos mundialistas y celebró haber aportado al triunfo con una definición que amplió la ventaja argentina.

“Muy contento, la verdad. Ya venía de los dos primeros partidos, no había podido marcar. Creo que da confianza y salió un lindo gol, así que feliz por el gol”, manifestó.

En relación con el cruce de cuartos, el jugador reconoció que ambos equipos se conocen por sus enfrentamientos recientes, aunque advirtió que el contexto de un Mundial cambia las condiciones de cada partido.

“Creo que llegamos de la mejor manera contra Italia, que ya lo conocemos mucho. Nos venimos enfrentando seguido, nos enfrentamos la semana pasada, de hecho, así que ya los conocemos, pero esto es un Mundial, son partidos diferentes”, señaló.

Por eso, antes de pensar en el encuentro, Mena puso el foco en la recuperación física y en la preparación táctica. “Descansar primero y preparar el partido mañana”, resumió.

Argentina va por un lugar entre los cuatro mejores

Con seis puntos y el segundo puesto del Grupo B, Argentina dejó atrás el comienzo adverso y llega a los cuartos de final con dos victorias consecutivas. El 4-0 ante Chile le permitió mostrar mayor efectividad en ataque y sostener una mejora defensiva que los propios jugadores destacaron después del partido.

Ahora, el desafío será Italia, un rival conocido y de jerarquía que exigirá mantener el nivel alcanzado en el cierre de la fase inicial. Bridge, Navarro y Mena coincidieron en la importancia de sostener la confianza, descansar y preparar un partido en el que estará en juego el pase a las semifinales.

Canal 8 continúa acompañando a la Selección argentina desde Asunción, con la transmisión y la cobertura especial de los World Skate Games 2026.