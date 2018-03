Dejó secuelas: la derrota de Boca ante Argentinos hizo cambiar los planes de Guillermo

Guillermo Barros Schelotto, entrenador de Boca Juniors, pondría ante Tigre la mayoría de los titulares en el encuentro a jugarse el sábado por la 19na. fecha de la Superliga, en la semana previa a la final de la Supercopa Argentina contra River, el miércoles 14 en Mendoza.

Sería la consecuencia de la dura derrota de Boca, con varios jugadores que no integran habitualmente el primer equipo, ante Argentinos Juniors de visitante por 2 a 0, en su primera caída oficial en el año.

La idea del "Mellizo" es que varios de los nombres importantes vuelvan el sábado ante el "Matador", entre ellos Carlos Tevez, Pablo Pérez y Wilmar Barrios.

Tevez no jugo ante el "Bicho" debido a una contractura en el hombro izquierdo. No obstante, su nombre estuvo en forma permanente en los gritos de los hinchas del club de La Paternal, que no olvidan que por su intervención en una brusca jugada salió lesionado el juvenil Ezequiel Ham, el ex jugador de la institución que actualmente intenta volver al fútbol en la segunda división de Japón.

Pablo Pérez, quien jugó la última media hora, podría estar por primera vez desde el arranque, desde que se resintió de una distensión en el músculo sóleo izquierdo ante San Lorenzo.

En tanto, Wilmar Barrios, jugador clave en el mediocampo y también para la dubitativa defensa "xeneize", cumplió anoche una fecha de suspensión por haber llegado ante San Martín de San Juan a las cinco tarjetas amarillas.

El director técnico también tiene la idea de volver a utilizar la línea de cuatro titular, ya que hizo descansar a Leonardo Jara y Frank Fabra, ambos en el banco de suplentes en La Paternal, y probó con Julio Buffarini y Emmanuel Más, quienes rindieron poco, al igual que todo el equipo.

Así, contra Tigre regresaría la dupla de zagueros centrales conformada por Paolo Goltz y Lisandro Magallán, que por problemas físicos no jugaron por la Copa Libertadores contra Alianza Lima en Perú ni tampoco ayer en la Paternal, en lugar de Santiago Vergini y el juvenil Agustín Heredia, ambos de muy pobre actuación contra Argentinos.

Todos los nombrados fueron protagonistas este martes del fútbol reducido en el primer entrenamiento de la semana en Casa Amarilla, donde Fernando Gago sintió una dolencia en la pierna izquierda, la misma de la que fue operado en octubre del año pasado por la rotura de los ligamentos, mientras que los que cayeron derrotados en el estadio Diego Armando Maradona hicieron ejercicios regenerativos en el gimnasio.

Pero también hubo otra dos novedades importantes en el rápido regreso del último campeón del fútbol argentino a los entrenamientos: las ausencias de Cristian Pavón y Edwin Cardona, ya que el cuerpo técnico les dio el día libre para descansar.

El delantero cordobés viene de una gran seguidilla de partidos y junto con el arquero Agustín Rossi fueron los únicos de asistencia perfecta en la Superliga.

En tanto, el atacante colombiano, quien recibió un duro castigo de los defensores de Argentinos, también está al límite en lo físico y por eso decidieron cuidarlo.

Sin nada asegurado porque faltan todavía varios días para el encuentro ante Tigre, allegados al cuerpo técnico boquense señalaron que es muy posible que a Pavón y Cardona les den un descanso el próximo fin de semana y guardarlos para el duelo del miércoles próximo ante los dirigidos por Marcelo Gallardo en Mendoza.