Debut de Isla: Desamparados empató ante Cipolletti

Crónica

El comienzo de la noche fue frenético porque el local pegó rápido con el gol de Bruno Rodríguez. El delantero capturó un rebote de Facundo Crespo tras un remate de Matías Garrido y abrió la cuenta a los 4′. Pero el Capataz tuvo la reacción que necesitaba y un minuto después apareció Maxi Fornari con otro disparo lejano y preciso que sorprendió a Minaglia y significó el empate.

Rodríguez fue lo más destacado de la ofensiva para Desamparados, ya que complicó a los centrales tanto por arriba como en el juego asociado. El albiverde fue protagonista e hizo su desgaste, aunque Cipo no pasó demasiados sobresaltos en lo que a situaciones de gol se refiere.

Cuando el Capataz se había acomodado, Fornari combinó con Gustavo Britos y al buscar la devolución sintió un tirón que lo dejó afuera del partido antes del final del primer tiempo.

El ingresado Marcos Cabrera tuvo la suya en la última oportunidad de la etapa inicial y el remate salió desviado. Fue la segunda chance clara del equipo cuyano en el duelo, que tras un arranque a puro gol se transformó en una batalla con poco juego.

En el arranque del complemento, Desamparados avisó con una pelota parada de Garrido y del otro lado Aguirre fue el que más insistió. Entre las grandes dimensiones del campo y el mal estado de la cancha del Club Trinidad, los jugadores hicieron lo que pudieron.

Alecha movió fichas y buscó ganar el partido con más poder ofensivo. Fernando Pettinerolli fue el que mejor ingresó desde el banco y exigió la defensa rival, generando desequilibrio e infracciones. Del otro lado, el debutante Luis Islas buscó cuidar su arco con los cambios, porque el último tramo del cotejo fue favorable a la visita, que se mostró mejor físicamente.

Sobre el cierre, todo Cipo pidió penal por una mano en el área de Desamparados, pero el juez dijo «siga, siga» y el 1 a 1 fue el resultado final. Entresemana, el Albinegro será local de Camioneros con el objetivo de sostener su invicto, volver a la victoria y seguir dando pelea en la parte alta de la tabla.

SÍNTESIS

DESAMPARADOS Alan Minaglia; Lucas Ceballos, Agustín Callejas, Guillermo Pfund y Laureano Puñet; Pablo Jofré, Emanuel Décimo, David Romero Neyra Matías Garrido; Bruno Rodríguez, y Nicolás Quiroga.

DT Luis Islas

CIPOLLETTI Facundo Crespo; Boris Magnago, Elvis Hernández, Brian Berlo y Gastón Rosello; Maxi Amarfil. Braian Meza, Javier Fernández y Diego Aguirre; Maxi Fornari y Enzo Romero. DT Germán Alecha.

Goles: PT, 4 Bruno Rodríguez (D), 6 MaxI Fornari (C).

Cambios: PT, 19 Marcos Cabrera por Pfund (D), 43 Maxi López por Fornari (C). ST 16 Fernando Pettinerolli por Fernández (C), 19 Enzo Romero y Nello Matías Sosa por Britos y Aguirre (C), 23 Lucas Seimandi y Saúl Abecasis por Garrido y Jofre (D), 38 Iván Caravaca y Lucas Dilelio por Romero Neyra y Quiroga (D).

Amarillas: PT 34 Aguirre (C), 25 Ceballos (D), 30 Cabrera (D), 41 Berlo (C)

Árbitro: Gabriel Araujo, de Mendoza. Cancha: Club Trinidad de San Juan.

Fuente: Río Negro