Dakar: los organizadores confirmaron la salida de Argentina por problemas económicos

La prueba no pasará por el país en la edición 2019 y será la primera vez que quede afuera desde su llegada a Sudamérica. "Nos han dicho que la coyuntura económica no es buena y que preferían en esta ocasión no recibir al rally, que tenían otras prioridades", anunciaron desde París.